Seit wann eskalieren nette Hinweise so? Dessau gibt Hitzewarnung heraus - Doch statt Dankbarkeit erntet die Stadt einen Shitstorm

Eigentlich wollte die Stadt nur Gutes tun und warnte auf ihrer Facebookseite vor den hohen Temperaturen. Doch prompt warfen ihr Nutzer Panikmache und „grünen Propagandamüll“ vor.