  4. Dessau gibt Hitzewarnung heraus - und erntet Shitstorm auf Facebook

Eigentlich wollte die Stadt nur Gutes tun und warnte auf ihrer Facebookseite vor den hohen Temperaturen. Doch prompt warfen ihr Nutzer Panikmache und „grünen Propagandamüll“ vor.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 15.08.2025, 15:45
So warnte die Stadt Dessau-Roßlau auf Facebook vor der Hitze.
Dessau-Roßlau/MZ. - Es war eine nette Geste, ein Hinweis, der durchaus seine Berechtigung hat. Doch eine Warnung vor hohen Temperaturen hat der Stadt wütende und polemische Kommentare eingebracht.