Evangelische Landeskirche Anhalt Herbstsynode in Synode ebnet Weg für Reformen - Personal wird abgebaut, „Ampelsystem“ für Kirchengebäude
Die Evangelische Landeskirche steht bis 2035 vor großen Veränderungen. Was beschlossen wurde.
Dessau/MZ/syk. - Die Synodalen der Evangelischen Landeskirche Anhalts haben ihre Beratungen beendet, zur Zufriedenheit von Präses Andreas Köhn. Die zwei Tage hätten viele Impulse gebracht, heißt es im Bericht von Susanne Reh, Sprecherin der Evangelischen Landeskirche Anhalts.