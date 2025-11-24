Die Evangelische Landeskirche steht bis 2035 vor großen Veränderungen. Was beschlossen wurde.

Herbstsynode in Synode ebnet Weg für Reformen - Personal wird abgebaut, „Ampelsystem“ für Kirchengebäude

Kirchenpräsident Karsten Wolkenhauer spricht auf der Synode

Dessau/MZ/syk. - Die Synodalen der Evangelischen Landeskirche Anhalts haben ihre Beratungen beendet, zur Zufriedenheit von Präses Andreas Köhn. Die zwei Tage hätten viele Impulse gebracht, heißt es im Bericht von Susanne Reh, Sprecherin der Evangelischen Landeskirche Anhalts.