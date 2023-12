Unfall an der Museumskreuzung Heftiger Auffahrunfall in Dessaus Innenstadt - Skoda-Fahrerin schiebt mehrere Autos aufeinander

In der Askanischen Straße in Dessau ist es am Dienstag gegen 17.15 Uhr zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos gekommen. Eine Frau wird leicht verletzt.