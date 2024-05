Vor fünf Jahren haben Parteien und Wählergruppen etliche Wahlversprechen abgegeben. Kurz vor der nächsten Stadtratswahl stellt sich die Frage: Was davon haben sie umgesetzt?

Analyse der Wahlwerbung in Halle

2019 haben die Parteien mit diesen Wahlplakaten entlang der Magistrale für sich geworben. Was ist aus den Versprechen geworden?

Halle (Saale)/MZ. - Mit großen Versprechen sind Lokalpolitiker 2019 in den Stadtrat gezogen. Acht Fraktionen haben sie gebildet. Kurz vor der nächsten Stadtratswahl am 9. Juni stellt die MZ auf den Prüfstand, welche der wichtigsten Wahlversprechen in den vergangenen fünf Jahren umgesetzt wurden und welche nicht.