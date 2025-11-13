Zu einem heftigen Auffahrunfall ist es am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der B184 in Dessau gekommen.

Dessau/MZ. - Zu einem heftigen Auffahrunfall ist es am Mittwoch, 12. November, gegen 13 Uhr auf der B184 in Dessau gekommen.

Nach Angaben der Polizei hatte ein 43-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr die B184, in Richtung Roßlau befahren. Auf Höhe des Waggonbau-Gelände musste der Mann verkehrsbedingt an einer Ampel halten. Ein nachfolgender 47-jähriger Fahrer eines Renault bemerkte dies zu spät und krachte gegen den Skoda.

Durch den Aufprall wurde der 43-jährige Fahrer des Skoda leicht verletzt. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 40.000 Euro.