Neuer Dartsclub pflanzt Baum Dorfbewohner und Vereine in Leimbach machen ihren Park wieder grüner

Leimbach (Querfurt) hat seit Anfang des Jahres einen Dartsclub. Der trifft sich nicht nur zum gemeinsamen „Schmeißen“, sondern setzt sich auch dafür ein, dass der Leimbacher Park nach Baumfällungen im letzten Jahr wieder grüner wird. Was die Mitglieder so sehr an Darts schätzen und welche Pläne sie für ihren Club haben.

Von Luise Mosig 13.11.2025, 16:00
Die vom Dartsclub gepflanzte Mirabelle ist nicht der erste Baum im Leimbacher Park, dessen Pflanzung die Leimbacher in Eigenleistung selbst in die Hand genommen haben.
Leimbach/MZ. - Die neuste Bewohnerin des Leimbacher Parks ist eine Mirabelle. „Jetzt müssen wir noch sieben Bäume pflanzen“, sagt Rüdiger Seyffarth, Ortsbürgermeister von Leimbach (Querfurt). Letztes Jahr musste im Leimbacher Park rund ein Dutzend alter, morscher Bäume weggemacht werden. Seitdem sei man als Ortschaft hinterher, wieder neues Grün in den Park zu bekommen, ergänzt Seyffarth.