Die Straße muss kurzfristig und bis mindestens zum 26. September teils gesperrt werden.

Havarie in der Alten Leipziger Straße in Dessau - Sperrung und Umleitung

Dessau/MZ. - Wegen einer Havarie am Mischwasserkanal muss die Kreuzung Alte Leipziger Straße / Am Schenkenbusch in Dessau-Haideburg ab Dienstag bis voraussichtlich 26. September teilweise gesperrt werden. Das haben die Stadtwerke am Dienstag mitgeteilt.

Die Alte Leipziger Straße ist in Fahrtrichtung Süden gesperrt und Am Schenkenbusch in Fahrtrichtung Westen. Die Zufahrt zum Waldbad bleibt jedoch gewährleistet.

Die notwendigen Instandsetzungsarbeiten werden derzeit von der Dessauer Wasser- und Abwasser GmbH (DESWA) durchgeführt, so die Stadtwerke. Ziel sei es, die Reparaturen so zügig und effizient wie möglich umzusetzen und die Einschränkungen für Anwohner und Autofahrer zu begrenzen.

Der öffentliche Nahverkehr ist von der Sperrung jedoch nicht betroffen. Die Busse der Linien 11 und 12 sowie N1 und N5 verkehren planmäßig.