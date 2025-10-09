Zum siebten Mal findet am Wochenende der Herbstmarkt im Tierpark Dessau statt. Was alles geplant ist.

Dessau/MZ. - Der Tierpark Dessau lädt am Wochenende, 11. und 12. Oktober, zum siebten Herbstmarkt vor dem Mausoleum ein. Wie der Veranstalter in einer Presseinformation mitteilt, können sich die Besucher in der Zeit von 10 bis 17 Uhr auf Händler mit handgefertigten Produkten, regionalen Spezialitäten und saisonalen Köstlichkeiten freuen.

Mit dem Herbstmarkt passt der Tierpark außerdem seine Öffnungszeiten an: Ab diesem Wochenende schließt die Kasse bereits um 17 Uhr, der Tierpark selbst eine Stunde später.

Ob traditionelles Holzspielzeug, Gebundenes vom Bücherflohmarkt oder deftige Wildspezialitäten, der Herbstmarkt bietet Altes und Neues für die ganze Familie. Besonders für Kinder gibt es viel zu entdecken. Neben Ponyreiten, Kinderschminken und dem beliebten Laubhaufen gibt es Mitmachangebote an verschiedenen Ständen und Handwerksvorführungen für die kleinen Besucherinnen und Besucher. Mit Unterstützung des Drogeriemarkts dm und der Tierparkfreunde Dessau können Besucher ihren eigenen Kürbis schnitzen. Alle Reste landen anschließend als Futter bei den tierischen Bewohnern.

„Wir freuen uns, dass der Herbstmarkt jedes Jahr ein weiteres Stück wächst und immer wieder neue Facetten zeigt“, sagt Tierparkleiter Jan Bauer. „Das Zusammentreffen von Handwerk, Natur und Tierpark macht den besonderen Reiz dieser Veranstaltung aus.“

Die traditionelle Herbstführung durch den Tierpark mit Tierparkleiter Bauer startet an beiden Tagen um 11 Uhr. Am Nachmittag steht er im persönlichen Gespräch für Fragen und Anregungen bereit. Das Mausoleum ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet und bietet einen Einblick in einen Teil der Geschichte des Herzogtums Anhalt.

Auch in diesem Jahr können Futterspenden am Jahreskarteneingang, also Tor 1, für die Tiere abgegeben werden. Besonders die Kragenbärenfamilie freut sich über frisches Obst, Gemüse oder Nüsse für die anstehende Winterruhe. Für Jahreskartenbesitzer gibt es an beiden Tagen von 10 bis 16 Uhr einen VIP Eingang am Tor 1, dem eigentlichen Nachtausgang des Tierparks. Inhaber eines DVV-Jahresabos erhalten die Tierpark-Jahreskarte zum ermäßigten Preis. Hunde sind bei dem Herbstmarkt ebenfalls willkommen.