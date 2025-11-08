Halles neuer OB absolviert Antrittsbesuch: Was Robert Reck mit ihm diskutierte, was er ihm schenkte

Dessau/MZ. - Halles neuer Oberbürgermeister Alexander Vogt war vergangene Woche auf Antrittsbesuch in Dessau. Das hat Dessau-Roßlaus Stadtoberhaupt Robert Reck auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben.

Der parteilose Vogt hatte sich im Februar dieses Jahres etwas überraschend bei der Stichwahl gegen den amtierenden Oberbürgermeister Egbert Geier mit 51,8 zu 48,2 Prozent durchgesetzt. Nach der ersten Wahlrunde hatte Geier noch deutlich vorn gelegen.

Im Mittelpunkt des Gespräches standen nach Angaben von Reck die kommunalen Finanzen und die Frage, wie die kreisfreien Städte künftig enger zusammenarbeiten können. „Die finanziellen Herausforderungen der kreisfreien Städte können wir nur gemeinsam angehen“, stellte Reck klar.

Vogt hat einen besonderen Bezug zu Dessau: Er absolvierte hier nicht nur seine Ausbildung, sondern ist bis heute Mitglied der Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches.

Zum Abschluss überreichte Recke seinem halleschen Kollegen die Festschrift „Dessau|1925 – Das Jahr, in dem das Bauhaus kam“, die vom Leiter des Dessau-Roßlauer Stadtarchivs Frank Kreißler erstellt wurde und gerade erschienen ist.