Adventskonzert mit Kathrin Eipert, Gerd Christian und dem Orchester Sax & Fun verspricht emotionale Momente und musikalische Höhepunkte in Brehna.

Volle Kanne Saxophon - Sax & Fun feiert und holt Schlagerstar Gerd Christian nach Brehna

Kathrin Eipert und das Orchester Sax & Fun wollen mit einem stimmgewaltigen Mix aus Klassik, Rock und weihnachtlichen Klängen begeistern.

Brehna/MZ. - Im Kultur- und Sportzentrum Brehna wird es am Sonntag, 7. Dezember, feierlich und musikalisch: Das Saxophonorchester Sax und Fun aus Brehna lädt ab 15.30 Uhr zum großen Adventskonzert ein – und feiert dabei sein 25-jähriges Bestehen mit einer besonderen Gala. Einlass ist ab 14.30 Uhr. Karten sind erhältlich unter www.eventim.de sowie auf der Website www.kathrin-eipert.de. Das Konzert ist regelmäßig ausverkauft.