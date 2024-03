Die Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe sind aus dem Hafen Roßlau ausgestiegen. Den Neustart muss die Stadt Dessau-Roßlau nun allein hinbekommen. Was geplant ist.

Hafen Roßlau vor dem Neustart - Kommt neuer Geschäftsführer von den Stadtwerken in Dessau?

Roßlau/MZ. - Nach dem Rückzug der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH aus dem Industriehafen Roßlau und der kompletten Übernahme des Betriebs durch die Stadt Dessau-Roßlau werden erste Details zum Weiterbetrieb bekannt.

Nach MZ-Informationen soll Peer Sascha Riebe, bislang bei den Dessauer Stadtwerken für das Großkundengeschäft zuständig, Geschäftsführer der Industriehafen Roßlau GmbH werden. Gegenüber der MZ wollte sich Riebe nicht dazu äußern.

Dessau-Roßlaus Stadtrat hat am Mittwoch einen neuen Aufsichtsrat gewählt

Den Aufsichtsrat wählte der Stadtrat am vergangenen Mittwoch einstimmig. Künftig sitzen Michael Fricke (SPD), Andreas Mrosek (AfD) und Ralf Schönemann (Linke) in dem Kontrollgremium. Die Entsendung ausgerechnet dieser drei Stadträte sorgte für Erheiterung unter den anderen Politikern, weil sich die drei Männer immer wieder Wortgefechte im Plenum liefern und dem Anschein nach nicht sonderlich gut miteinander auskommen.

Hafen Roßlau plant Investitionen in einen Kran und einen Lokomotive

Verbunden mit den Änderungen in der GmbH sollen nach MZ-Informationen auch Investitionen sein. So soll ein neuer Kran für den Hafen gekauft werden. Bislang muss ein solcher gemietet werden, wenn etwa schwere Güter vom Zug auf den Lastwagen umgeladen werden. Ein eigener Kran soll künftig Kosten sparen und ein flexibleres Laden ermöglichen. Ebenfalls investiert werden soll in eine neue Lokomotive.

Das Geld soll nicht aus dem städtischen Haushalt entnommen, sondern von der GmbH aufgebracht werden, die dann erst einmal mit Schulden in die neue Ära startet. Trotzdem gehen Insider davon aus, dass der Betrieb des Hafens zumindest kostendeckend möglich sein wird.

Schiffe werden auch in naher Zukunft jedoch nicht in Größenordnungen im Roßlauer Hafen festmachen. Nach MZ-Informationen will man sich auf den Umschlag zwischen Bahn und Straße konzentrieren.