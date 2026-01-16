Wahlkreise 26 und 27 Grüne bringen sich für Landtagswahl in Stellung: Das sind die Direktkandidaten für Dessau-Roßlau
Die Direktkandidaten der Grünen für die Wahlkreise 26 und 27 stehen fest. Das treibt die beiden Bewerber an.
Dessau-Roßlau/MZ. - Die Grünen haben ihre Direktkandidaten für die beiden Dessau-Roßlau betreffenden Landtagswahlkreise bestimmt und am Donnerstag bekanntgegeben. Wie die Partei in einer Pressemitteilung erklärte, tritt Leonie Bronkalla im Wahlkreis 26 an. Felix Fugmann vertritt seine Partei in Wahlkreis 27.