Dessauer Unternehmer Christoph Göring bat zu seinem 50. Geburtstag um Spenden für die Bahnhofsmission. Mit Dieter Hallervorden und Axel Prahl brachte er das Ergebnis am Dienstag vorbei.

Axel Prahl, Dieter Hallervorden und Christoph Göring am Dienstag beim Überreichen ihrer Spende in der Bahnhofsmission Dessau.

Dessau/MZ. - „Hallo Didi!“ Die Freude ist am Dienstagmittag groß, als Dieter Hallervorden am Dienstagmittag gemeinsam mit Schauspieler Axel Prahl und dem Dessauer Unternehmer Christoph Göring zu Gast ist in der Bahnhofsmission Dessau.