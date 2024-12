Am Standort des MVZ im Altener Auenweg praktiziert seit 16. Dezember kein Allgemeinmediziner mehr. Wohin sich Patienten wenden können und welche Aussichten auf Besserung es gibt.

Große Verunsicherung bei Patienten: MVZ in Dessau-Alten hat sein Montag keinen Hausarzt mehr

Sie hoffen auf eine baldige Besserung der Situation am MVZ: Geschäftsführer Dr. Joachim Zagrodnick (l.) und der Leiter des MVZ, Dr. Peter Besuch.

Dessau-Rosslau/MZ. - Es herrscht Verunsicherung unter Patienten der Allgemeinmedizin am Standort des MVZ in Dessau-Alten. Der bisherige Arzt Dr. Marcus Uhler verlässt das MVZ und die Stadt. Wo sie nun weiterbehandelt werden, berichten Patienten, sei mit einem Achselzucken beantwortet worden. An wen können sie sich wenden?