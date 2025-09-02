Die letzte Runde der Deutschen Skateboard-Meisterschaften ist am Wochenende in Dessau ausgetragen worden. Wie der Wettbewerb in die Stadt kam. Und was ihn so besonders macht.

Grind, Ollie to Fakie, Kickturn und ein Nollie: Spektakuläre Szenen bei Skateboard-Meisterschaft in Dessau

Spektakuläre Sprünge gab es bei der Meisterschaft in Dessau.

Dessau/MZ. - Magdalene Dederichs hat einen Plan. „Also“, erklärt sie, „ich fahre durch Quarter aufs Wheel Pad, in die Bank, Grind, Ollie to Fakie, dann mach ich einen Fakie Ollie, Kickturn, dann ein Nollie, wieder in die Bank, Fakie Pop Shove-It…“ Was die 28-Jährige aus Neunkirchen hier beschreibt, ist ihre Line, die sie in etwa einer Stunde fahren wird.