weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Richter sehen Mängel in der Beweisführung: Gericht hebt Messerstecher-Urteil auf - Mann war in Dessau lebensgefährlich verletzt worden

Richter sehen Mängel in der Beweisführung Gericht hebt Messerstecher-Urteil auf - Mann war in Dessau lebensgefährlich verletzt worden

Alles auf Anfang: Weil die nächsthöhere Instanz Mängel im Gerichtsverfahren sah, muss ein Fall aus Dessau neu aufgerollt werden.

Von Thomas Steinberg 24.09.2025, 11:00
Bei dem Messerangriff wurde ein Mann verletzt.
Bei dem Messerangriff wurde ein Mann verletzt. Symbolfoto: imago images/SKATA

Dessau/MZ. - Der Fall der Messerstecherei vor einer Kneipe in der Dessauer Zerbster Straße muss juristisch neu aufgerollt werden. Im Januar hatte das Landgericht Dessau einen Mittdreißiger aus Zerbst wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und acht Monaten verurteilt.