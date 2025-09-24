Alles auf Anfang: Weil die nächsthöhere Instanz Mängel im Gerichtsverfahren sah, muss ein Fall aus Dessau neu aufgerollt werden.

Gericht hebt Messerstecher-Urteil auf - Mann war in Dessau lebensgefährlich verletzt worden

Bei dem Messerangriff wurde ein Mann verletzt.

Dessau/MZ. - Der Fall der Messerstecherei vor einer Kneipe in der Dessauer Zerbster Straße muss juristisch neu aufgerollt werden. Im Januar hatte das Landgericht Dessau einen Mittdreißiger aus Zerbst wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und acht Monaten verurteilt.