Treffen mit Tradition Gerätehaus, Solarfeld und die Kirchenorgel: Mühlstedt geht am Neujahrstag baden - und blickt auf 2026
Eine offizielle Einladung gab es nicht, trotzdem versammeln sich Mühlstedter, Meinsdorfer und Roßlauer am Neujahrstag auf dem Mühlstedter Sportplatz. Das Treffen hat Tradition. Was verkündet wurde.
Aktualisiert: 02.01.2026, 11:23
Mühlstedt/MZ. - Siegfried Vogel macht Hampelmannsprünge: eins, zwei, eins, zwei – so geht das ein paar Mal: eins, zwei, eins, zwei. Der Roßlauer wärmt sich ein wenig auf nach dem Bad in der kalten Rossel.