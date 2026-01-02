weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Treffen mit Tradition: Gerätehaus, Solarfeld und die Kirchenorgel: Mühlstedt geht am Neujahrstag baden - und blickt auf 2026

Eine offizielle Einladung gab es nicht, trotzdem versammeln sich Mühlstedter, Meinsdorfer und Roßlauer am Neujahrstag auf dem Mühlstedter Sportplatz. Das Treffen hat Tradition. Was verkündet wurde.

Von Thomas Steinberg Aktualisiert: 02.01.2026, 11:23
14 Mutige gab es diesmal, die das neue Jahr in Mühlstdt mit einem Bad in der Rossel begrüßt haben.
14 Mutige gab es diesmal, die das neue Jahr in Mühlstdt mit einem Bad in der Rossel begrüßt haben. Fotos: Thomas Ruttke

Mühlstedt/MZ. - Siegfried Vogel macht Hampelmannsprünge: eins, zwei, eins, zwei – so geht das ein paar Mal: eins, zwei, eins, zwei. Der Roßlauer wärmt sich ein wenig auf nach dem Bad in der kalten Rossel.