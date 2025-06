Tat vom Januar 2019 Generalbundesanwalt erhebt Anklage - Brutaler Überfall auf Rechte in Roßlau kommt in Dresden vor Gericht

In Dresden steht ein Prozess gegen sieben Männer und Frauen an, die Mitglieder und einen Unterstützer einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung sein soll. Eine der vorgeworfenen Taten fand im Januar 2019 am Bahnhof Roßlau statt.