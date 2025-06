Wittenberg/MZ. - Der Mai zwischen Dübener Heide und Flämingrand war wie seine Vorgängermonate zu warm. Aber in der Relation zu den Monaten des ersten Quartals war die Abweichung zum langjährigen Mittel deutlich geringer als bei seinen Vorgängern Januar (+3,4 K), März (+2,0 K) und April (+3,2 K). Auch wenn der wärmste Tag des Monats mit 29 °C in Wittenberg bis 28 °C in der Elbaue gleich zum Monatsanfang (am 2. Mai) hat befürchten lassen, dass der Mai ordentlich warm werden könnte.

