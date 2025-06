Das Gaterslebener Leibniz-Institut öffnet am 21. Juni seine Türen und lädt zu Führungen und Experimenten ein. Beim Fest der Begegnung stellen sich ausländische Mitarbeiter vor. Was Besucher noch erwartet.

Gatersleben/MZ - Einen bunten Mix aus Wissenschaft, Weltkultur und Mitmach-Spaß verspricht Jens Freitag, wenn am Sonnabend, 21. Juni, die Pforten des Gaterslebener Forschungscampus für alle Neugierigen und Entdecker weit geöffnet werden. Denn, so kündigt der IPK-Geschäftsstellenleiter an, mit dem Tag der offenen Tür des Gaterslebener Leibniz-Institutes für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) geht in diesem Jahr auch das Fest der Begegnung einher, das von Ortsbürgermeister Jörg Erdmenger eröffnet wird.