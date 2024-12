Einsamkeit tut weh, besonders zu Weihnachten. Doch in Dessau gibt es seit mehr als 50 Jahren ein besonderes Angebot.

Gegen Einsamkeit an Heiligabend: Landeskirche lädt wieder ins Dessauer Georgenzentrum

Heiligabend in der Georgenkirche.

Dessau/MZ. - Einsamkeit tut weh, besonders zu Weihnachten. Für alle Dessau-Roßlauer, die Heiligabend nicht allein sein wollen, richtet die Evangelische Landeskirche Anhalt deshalb auch 2024 die Heiligabendfeier im Georgenzentrum in der Georgenstraße 15 aus und lädt alle herzlich ein.

Die Veranstaltung gibt es in ähnlicher Form seit mehr als 50 Jahren und sie wird von der Evangelischen Landeskirche Anhalts in Kooperation mit dem Kirchenkreis Dessau und dem Diakonischen Werk Dessau getragen. Die Heiligabendfeier beginnt um 16 Uhr. Es wird wieder weihnachtliche Musik, ein weihnachtliches Programm sowie Kaffee und Kuchen, ein gemeinsames Abendbrot und die Möglichkeit zum Austausch geben. Um 17 Uhr gibt es parallel die Möglichkeit, die Christvesper in der nahe gelegenen Kirche St. Georg zu besuchen. Zur Heiligabendfeier kamen bislang jeweils zwischen 80 und 100 Personen.

Die Feier wird von weit über 20 ehrenamtlichen Mitwirkenden gestaltet und betreut. „Die Veranstaltung ist nur durch die Unterstützung von vielen Ehrenamtlichen möglich. Ich bin immer wieder dankbar dafür, dass sich so viele Menschen finden, denen es ein Herzensanliegen ist, das sich unsere Gäste an diesem Abend wohl fühlen“, sagt Organisator Erhard Hilmer. „Die Veranstaltung wird weitgehend durch Spenden finanziert. Daher sind wir auch allen Spendengebern, Privatpersonen und Firmen, die uns zum Teil schon über viele Jahre immer wieder unterstützen, von Herzen dankbar.“

Info:Wer diese besondere Veranstaltung mit unterstützen möchte, wende sich an: Erhard Hilmer, Beauftragter für Sinnesbehindertenseelsorge und Inklusion in der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Tel. 0174 / 247 2983, [email protected]