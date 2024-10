Bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem A-9-Parkplatz „Mosigkauer Heide“ zwischen Thurland und Dessau-Süd hat sich am Freitag, 25. Oktober, ein Mercedes überschlagen. Beschädigt wurde auch eine Sattelzugmaschine.

Dessau/MZ. - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem A-9-Parkplatz „Mosigkauer Heide“ zwischen den Anschlussstellen Thurland und Dessau-Süd hat sich am Freitag, 25. Oktober, ein Mercedes mehrfach überschlagen. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau am Montag mitgeteilt.

Der 74-jährige Fahrer eines Daimler-Benz hatte gegen 6 Uhr auf den Parkplatz fahren wollen und war dabei aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem auf der Grünanlage befindlichen Begrenzungsstein und mit einem Verkehrszeichen. Der Begrenzungsstein wurde daraufhin gegen die Sattelzugmaschine Scania des 51-jährigen Fahrers geschleudert, die zu dieser Zeit dort parkte.

Der Daimler-Benz überschlug sich mehrfach und kam anschließend auf den Radachsen zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtsachschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei etwa 26.000 Euro.