  4. Friedrich-Löffler-Institut bestätigt Fall: Geflügelpest in Entenmastbetrieb bei Zerbst ausgebrochen - 66.000 Tiere müssen gekeult werden

In einem Entenmastbetrieb im Raum Zerbst gibt es einen Geflügelpestfall. Die Tiere müssen getötet werden. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat eine Sperrzone errichtet.

27.11.2025, 17:40
Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gibt es einen Geflügelpestfalle.
Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gibt es einen Geflügelpestfalle. picture alliance/dpa

Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Nach einem durch das Friedrich-Löffler-Institut offiziell bestätigten Geflügelpestfall in einem Entenmastbetrieb im Raum Zerbst müssen 66.000 Enten gekeult werden. Das hat am Donnerstagabend der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.