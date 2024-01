Zerbst/Dessau/MZ. - Ein 44-jähriger Mann hat am Donnertag, 4. Januar, im Revierkommissariat Zerbst Strafanzeige wegen Betruges gestellt.

Der Mann hatte am Vortag zwei Rechnungen in Höhe von jeweils 90 Euro für eine angeblich telefonisch in Anspruch genommene Erotik-Hotline erhalten. Da der 44-Jährige nach eigenen Angaben keine derartigen Telefonate geführt hatte, stellte bei einer Recherche im Internet fest, dass es sich hierbei wahrscheinlich um gefälschte Rechnungen handelt, mit denen Betrüger versuchen, an das Geld ihrer Opfer zu kommen.

Die Täter setzen darauf, dass aus Scham oder Unsicherheit die geforderten Beträge bezahlt werden. Es besteht keine Zahlungspflicht, wenn kein Gespräch stattgefunden hat, so die Polizei.