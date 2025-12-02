Die fünfte Auflage von „Kultur im Logenhaus“ in Dessau ist vorbei. Warum die Veranstalter eine sehr positive Bilanz ziehen und wie die Bahnhofsmission Dessau profitiert.

Fünfte Auflage von „Kultur im Logenhaus“ - Große Freude über Spende bei Bahnhofsmission Dessau

Dessau/MZ. - Mit der Finissage der Ausstellung „Mehr als Papier“, dem Poetry-Slam „Puppenkiste der Poesie“ und der Übergabe einer Spende an die Bahnhofsmission Dessau hat die fünfte Auflage von „Kultur im Logenhaus“ am Sonnabend, 29. November, ihren Abschluss gefunden.