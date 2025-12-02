weather wolkig
  4. Aktion für guten Zweck: Fünfte Auflage von „Kultur im Logenhaus“ - Große Freude über Spende bei Bahnhofsmission Dessau

Aktion für guten Zweck Fünfte Auflage von „Kultur im Logenhaus“ - Große Freude über Spende bei Bahnhofsmission Dessau

Die fünfte Auflage von „Kultur im Logenhaus“ in Dessau ist vorbei. Warum die Veranstalter eine sehr positive Bilanz ziehen und wie die Bahnhofsmission Dessau profitiert.

Von Heidi Thiemann 02.12.2025, 12:00
Spendenübergabe bei „Kultur im Logenhaus“ in Dessau: Diesmal wurden bei fünf Veranstaltungen Spenden zugunsten der Bahnhofsmission Dessau gesammelt.
Dessau/MZ. - Mit der Finissage der Ausstellung „Mehr als Papier“, dem Poetry-Slam „Puppenkiste der Poesie“ und der Übergabe einer Spende an die Bahnhofsmission Dessau hat die fünfte Auflage von „Kultur im Logenhaus“ am Sonnabend, 29. November, ihren Abschluss gefunden.