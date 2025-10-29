Die Anwohner der Schlachthofstraße in Dessau-Nord kämpfen seit Jahren mit zunehmendem Verkehr und seinen negativen Folgen. Nun waren sie im Stadtbezirksbeirat.

Frust über großen Durchgangsverkehr in Dessau-Nord - Was Anwohner der Schlachthofstraße fordern

Vor allem im Berufsverkehr zwängen sich viele Autos durch die Schlachthofstraße.

Dessau/MZ. - Der Verkehr rollt durch die Straße, schneller, als die vorgeschriebenen 30 km/h es erlauben. Lkw zwängen sich durch, obwohl die Durchfahrt schwerer Fahrzeuge nur für den Lieferverkehr gestattet ist. Und überhaupt war es ursprünglich nicht geplant, aus einer Wohnstraße eine stark frequentierte Durchgangsstraße zu machen.