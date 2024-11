Rosslau/MZ. - Mit Beginn der kälteren Jahreszeit kommen auch in diesem Jahr wieder die Diebe: Gleich mehrere Gartenbesitzer aus Roßlau haben am Wochenende Einbrüche in ihre Lauben festgestellt. Betroffen waren die Gartenvereine im Kiefernweg, in der Hohen Straße und in der Waldstraße in Roßlau. Insgesamt wurden von der Polizei zehn Strafanzeigen aufgenommen.

In der Kleingartensparte in der Waldstraße in Roßlau hatten unbekannte Täter den Eingangsbereich der Gartensparte überwunden und zwei Gartenlauben aufgebrochen. Aus einer wurde ein Fernseher entwendet, bei der anderen fehlte augenscheinlich nichts. Der Schaden beläuft sich auf etwa 260 Euro. In der Gartenanlage in der Hohen Straße waren sieben Lauben und Schuppen betroffen. Hier drangen die Täter mittels körperlicher Gewalt ein oder zerstörten die Schließvorrichtungen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich hier auf etwa 1.000 Euro.

Eine Garten wurde zudem im Kiefernweg Roßlau heimgesucht. Das zeigte der 66-jährige Besitzer am Sonntag, 3. November, gegen 13 Uhr an. Im Garten wurden mehrere Gegenstände zerstört. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht.