In Dessau hat ein SB-Waschsalon in der südlichen Innenstadt eröffnet. Dieser fand direkt Anklang in der Bevölkerung. Was Kunden dort vorfinden.

Frisch, sauber und schnell: Wie ein Unternehmer in Dessau mit einem Waschsalon durchstartet

Im Waschsalon „rein.Waschen“ wird die Maschine am Kassenautomaten bezahlt: Bar, mit Karte oder übers Handy.

Dessau/MZ. - Es riecht nach Frische und Sauberkeit in der Heidestraße 101 in Dessau. Seit April befindet sich dort der Waschsalon „rein.Waschen“, in dem Kunden ihre Wäsche selbst waschen können, ein sogenannter SB-Waschsalon.