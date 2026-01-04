weather schneeschauer
  4. „rein.Waschen“ in der Heidestraße: Frisch, sauber und schnell: Wie ein Unternehmer in Dessau mit einem Waschsalon durchstartet

In Dessau hat ein SB-Waschsalon in der südlichen Innenstadt eröffnet. Dieser fand direkt Anklang in der Bevölkerung. Was Kunden dort vorfinden.

Von Tizian Hempel 04.01.2026, 08:00
Im Waschsalon „rein.Waschen“ wird die Maschine am Kassenautomaten bezahlt: Bar, mit Karte oder übers Handy.
Im Waschsalon „rein.Waschen“ wird die Maschine am Kassenautomaten bezahlt: Bar, mit Karte oder übers Handy. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Es riecht nach Frische und Sauberkeit in der Heidestraße 101 in Dessau. Seit April befindet sich dort der Waschsalon „rein.Waschen“, in dem Kunden ihre Wäsche selbst waschen können, ein sogenannter SB-Waschsalon.