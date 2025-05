Ein Video und ein Gerücht verbreiten sich schnell nicht nur in Zerbst. Der Bürgermeister reagiert mit einer Klarstellung.

Frau aus Keller in Zerbst befreit? Das sagt Bürgermeister Dittmann zu einem Facebook-Video

Zerbst/MZ. - Der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann hat am Mittwoch, 7. Mai, auf Gerüchte reagiert, dass in Zerbst eine über viele Jahre festgehaltene Frau befreit worden sein soll.

Im Zusammenhang dazu kursiere auf Facebook und in anderen Netzwerke ein Video aus der Magdeburger Straße in Zerbst, das einen Polizeieinsatz zeige. Die Meldung sei ein Fake, so Dittmann.

„Da hat jemand einen Amtshilfeeinsatz der Polizei für eine Türöffnung für den Rettungsdienst im Rahmen eines regulären Einsatzes im März gefilmt“, so der Bürgermeister. „Es wurde niemand im Keller eingesperrt oder sonst etwas.“