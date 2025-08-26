Beruf im Wald Viele haben sich beworben: Für fünf Forstwirtazubis wird Traum am Jagdschloss Haideburg wahr
Fünf junge Leute haben im August ihre dreijährige Ausbildung zum Forstwirt in Dessau begonnen. Neu am Jagdschloss Haideburg sind aber auch ihre Ausbilder. Woher sie kommen und warum sie sich der Arbeit im Wald verschrieben haben.
Aktualisiert: 27.08.2025, 11:19
Dessau/MZ. - Ein Traum ist für alle fünf in Erfüllung gegangen – vier junge Männer und eine Frau. Seit dem 1. August sind sie am Dessauer Betreuungsforstamt des Landeszentrums Wald die Neuen. In drei Jahren werden sie hier zu Forstwirt und -wirtin ausgebildet.