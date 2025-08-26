Fünf junge Leute haben im August ihre dreijährige Ausbildung zum Forstwirt in Dessau begonnen. Neu am Jagdschloss Haideburg sind aber auch ihre Ausbilder. Woher sie kommen und warum sie sich der Arbeit im Wald verschrieben haben.

Viele haben sich beworben: Für fünf Forstwirtazubis wird Traum am Jagdschloss Haideburg wahr

Sönke Wichmann, Mia Thieme, Elias Hennig, Oscar Mandel und Matti Allrich (v.r.n.l.) haben am 1. August ihre Ausbildung im Betreuungsforstamt Dessau begonnen. Neu sind auch die Ausbilder im Forstamt: Tobias Günther (hinten rechts) sowie André Wildner.

Dessau/MZ. - Ein Traum ist für alle fünf in Erfüllung gegangen – vier junge Männer und eine Frau. Seit dem 1. August sind sie am Dessauer Betreuungsforstamt des Landeszentrums Wald die Neuen. In drei Jahren werden sie hier zu Forstwirt und -wirtin ausgebildet.