Die Verzweiflung ist groß in der Dessauer Fichtenbreite. Hier kommt es zu massiven Belästigungen eines Nachbarn durch Feuer, Rauch, Ratten und andere Dinge. Müssen die Anlieger das dulden? Und machen die Behörden überhaupt etwas, um hier zu helfen?

Feuer, Rauch und aufgespießte Ratte: Anwohner in Dessauer Fichtenbreite schlagen wegen Nachbar Alarm

Ein Sammelsurium an alten Sachen türmt sich hinter den Garagen in der Fichtenbreite.

Dessau/MZ. - Die Verzweiflung ist groß in der Fichtenbreite. Hannes R. (Name geändert), weiß nicht mehr, an wen er sich wenden soll, denn ein Nachbar bringt mit seinem Verhalten die Anlieger mehr als nur um ihren Schlaf. Und die Behörden scheinen nichts zu tun.