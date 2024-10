Ein Feuer in einem Wohnblock nahe der Dessauer Innenstadt hat am Dienstagabend, 22. Oktober, zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Eine Frau musste mit Kreislaufproblemen ins Krankenhaus.

Feuer in Fahrradkeller in Dessau löst Großeinsatz aus: Mieter können nicht zurück in ihre Wohnungen

Der Qualm dringt aus dem Keller des Wohnblocks in der Helene-Meier-Straße in Dessau.

Dessau/MZ. - Ein Feuer in einem Wohnblock in der Helene-Meier-Straße/Ecke Wilhelm-Bieser-Straße hat am Dienstagabend, 22. Oktober, zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.

Feuer in dem Wohnblock nahe der Dessauer Innenstadt wurde gegen 17.55 Uhr gemeldet

Gegen 17.55 Uhr waren in der Leitstelle der Feuerwehr Dessau-Roßlau mehrere Notrufe eingegangen, die den Brand meldeten. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle drang schwarzer Rauch aus dem Treppenraum sowie aus einem Kellerfenster des Wohnblocks. Durch einen Trupp der Berufsfeuerwehr wurde die Brandbekämpfung im Kellerraum unter Atemschutz vorgenommen. Zugleich wurde die Belüftung des Treppenraumes eingeleitet. Ein weiterer Trupp übernahm die Brandbekämpfung an der Außenfassade des Hauses, da hier bereits Flammen aus dem Kellerfenster schlugen. Der eigentliche Brand konnte im Fahrradkeller lokalisiert werden und wurde gelöscht.

Zahlreiche Rettungskräfte waren bei dem Feuer in der Helene-Meier-Straße in Dessau vor Ort. (Foto: Ruttke)

Die Bewohner des Hauses waren in ihren Wohnungen geblieben und hatten die Wohnungstüren geschlossen gehalten. „Dank dieses vorbildlichen Verhaltens blieben die Bewohner unverletzt“, so die Einsatzleiterin der Feuerwehr. Nach Abschluss der Brandbekämpfung wurden dennoch alle Bewohner des Hauses durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes gesichtet. Eine Mieterin wurde vorsorglich aufgrund von Kreislaufproblemen ins Städtische Klinikum gebracht.

Feuer hat die Stromversorgung in dem Haus zerstört - Mieter konnten nicht zurück in ihre Wohnungen

Der Treppenraum des Hauses war sehr stark verrußt. Das Feuer hatte zudem die Stromversorgung des Hauses zerstört. Daher konnten die Mieter nicht zurück in ihre Wohnungen und mussten vorübergehend bei Verwandten und Bekannten oder in einem Hotel untergebracht werden.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Dessau-Süd und Waldersee mit insgesamt 31 Kräften und sieben Fahrzeugen. Darüber hinaus waren sechs Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit drei Fahrzeugen und sieben Polizeibeamte mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Zur Brandursache hat die Dessauer Polizei Ermittlungen aufgenommen.