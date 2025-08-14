Zum 21. Walderseefest laden Heimatverein und Ortschaftsrat am Wochenende mit buntem Programm. Das sind die Highlights.

Familie von Großbrand betroffen - Walderseefest steht in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen

Die Feuerwehr vor dem Haus in Waldersee: In der Küche war dort ein Brand ausgebrochen.

Waldersee/MZ. - Der Bürger- und Heimatverein sowie der Ortschaftsrat Waldersee laden am 15. und 16. August zur 21. Auflage des Walderseefestes auf das Sportgelände des SG Empor Waldersee ein. Das traditionelle Fest muss in diesem Jahr aufgrund neuer Sicherheitsanforderungen an einem anderen Standort stattfinden.

„Wir wurden vom SG Empor freundlich aufgenommen. Und mit dem großen Eichenbestand vor Ort können wir der Hitze hoffentlich gut trotzen“, sagt Gerald Herbst, der Ortsbürgermeister und Vorsitzende des Bürger- und Heimatvereins.

Bereits am Freitag, 15. August, ab 17 Uhr wird es Angebote für Kinder geben. Neben Kindereisenbahn, Hüpfburg steht auch Ballwerfen und vieles mehr auf dem Programm. „Das ist ein Fest von Walderseern für Walderseer. Aber wir sind natürlich nicht böse, wenn auch Menschen aus Stadt und Umgebung ihren Weg zu uns finden“, so Herbst.

Offiziell eröffnet wird das Sommerfest dann von Ortsbürgermeister Herbst um 20 Uhr. Anstelle des traditionellen Fassanstichs wird das Geld, was sonst für das Freibier ausgegeben worden wäre, an die Walderseer Familie gespendet, deren Haus vor Kurzem abgebrannt ist.

„Wir rufen auch alle Gäste auf, eine kleine Spende zu geben, und hoffen, der Familie so etwas unter die Arme greifen zu können“, erklärt Herbst. Musikalisch begleitet wird der Freitagabend durch DJ Kai. Er lädt bis in die Nacht zur Party.

Am Samstag, ab 11 Uhr, gibt es Abwechslung für große und kleine, alte und junge Besucherinnen und Besucher. Nachmittags wird die traditionelle Kuchentafel mit selbst gebackenen Kreationen der Freiwilligen Feuerwehr Waldersee eröffnet.

Ein besonderes Highlight wartet auf Besucher am Samstag um 15.30 Uhr mit dem Freundschaftsspiel der Fußballmannschaften des SG Empor Waldersee gegen den SG Union Sandersdorf. Das Spiel findet am Rande des Sportplatzes statt.

Unterhaltung gibt es an dem heißen Samstag ab 14 Uhr von dem „Duo Vintos“. Das Paar aus Sachsen-Anhalt wird das Publikum mit deutschsprachiger Musik in Stimmung bringen.

Um 17 Uhr können sich die Gäste auf ein Showprogramm der Karnevalisten des WCC freuen. Ab 19 Uhr klingt das traditionelle Walderseefest mit der Party- und Live-Band „Müllermugge“ aus.

Für das leibliche Wohl sorgen neben Grillspezialitäten auch Crêpes, Waffeln und Eis sowie eine Auswahl verschiedener Getränke. Der Eintritt ist frei.