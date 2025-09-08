Der dringend benötigte Neubau der Förderschule für Geistigbehinderte ist aufgrund der Haushaltslage der Stadt ins Stocken geraten, bevor er begonnen wurde. Gibt es noch Hoffnung?

Fällt der Neubau der Regenbogenschule dem Rotstift zum Opfer?

Die Förderschule für Geistigbehinderte in der Breiten Straße platzt aus allen Nähten.

Dessau/MZ. - „Soll die Regenbogenschule dem Rotstift zum Opfer fallen", fragte ein Dessauer Bürger in der Einwohnerfragestunde des jüngsten Sozialausschusses. Man könne doch nicht auf dem Rücken der Schwächsten der Gesellschaft den Haushalt sanieren, meinte er.