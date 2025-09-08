In der Regenbogenschule wächst die Ratlosigkeit Fällt der Neubau der Regenbogenschule dem Rotstift zum Opfer?
Der dringend benötigte Neubau der Förderschule für Geistigbehinderte ist aufgrund der Haushaltslage der Stadt ins Stocken geraten, bevor er begonnen wurde. Gibt es noch Hoffnung?
08.09.2025, 12:00
Dessau/MZ. - „Soll die Regenbogenschule dem Rotstift zum Opfer fallen", fragte ein Dessauer Bürger in der Einwohnerfragestunde des jüngsten Sozialausschusses. Man könne doch nicht auf dem Rücken der Schwächsten der Gesellschaft den Haushalt sanieren, meinte er.