Die Dessauer Firma Octapharma, die zur weltweit agierenden Octapharma AG gehört, plant ihre Erweiterung. Was entstehen soll und wie es um die Fachkräftesituation vor Ort steht, erklärte Geschäftsführer Thoralf Petzold beim Besuch der CDU-Landtagsabgeordneten Anja Schneider.

Exporteur in 120 Länder - Wie sich die Dessauer Pharmafirma Octapharma langfristig erweitern will

Octapharma hat viel vor. Der Dessauer Geschäftsführer Thoralf Petzold zeigt auf die Fläche, auf der das Unternehmen seine Erweiterung plant.

Dessau/MZ. - Hin und wieder dröhnen Bohrgeräusche ins Konferenzzimmer. Octapharma-Chef Thoralf Petzold und Personalchefin Stephanie Kauert schauen entschuldigend. „Unsere Handwerker“, sagen sie zu Anja Schneider. Die CDU-Landtagsabgeordnete ist in diesen Tagen mit dem Rad in ihrem Wahlkreis unterwegs. Treffen mit Ortsbürgermeistern und Vereinen gehören ebenso dazu wie der Firmenbesuch.