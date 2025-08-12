Lichterloh brannten am Montagnachmittag auf einem Feld bei Hedersleben ein Traktor und eine Heuballenpresse sowie ein Teil des Feldes.

Hedersleben/MZ - Lichterloh brannten am Montagnachmittag auf einem Feld bei Hedersleben ein Traktor und eine Heuballenpresse sowie ein Teil des Feldes. Wie die Feuerwehr Eisleben informierte, sei man 16.24 Uhr wurde unsere Wehr zu einem Feldbrand nach Hedersleben alarmiert.

Zur Brandbekämpfung kamen vier C-Rohre, teilweise mit Netzmittel, zum Einsatz, schilderte die Feuerwehr. Da keine direkte Wasserentnahme möglich war, wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet. Zusätzlich unterstützten zwei Lkw mit insgesamt rund 30.000 Litern Wasser die Löschmaßnahmen.

Nachdem das Gespann voneinander getrennt werden konnte, erfolgte die Restablöschung. Zur Brandursache konnte die Polizei am Montagabend noch keine Aussage treffen. Personen sollen nach MZ-Informationen nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sein.