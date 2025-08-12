Eine Sportgruppe für Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen soll in Köthen gegründet werden. Die Macher sagen: So etwas gibt es hier noch nicht, aber der Bedarf ist groß. Zum Startschuss gibt es einen Aktionstag im September.

Franziska Siemke, Jens Sauerbier und René Loos laden Eltern und Kinder zum Sport-Aktionstag am 13. September ein.

Köthen/mz. - Die Köthener Sportlandschaft ist vielfältig. Das weiß auch Franziska Siemke. „Wir haben hier ganz viele tolle Angebote – aber keine, die speziell für Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen gedacht sind.“ Sie ist selbst Mutter eines Mädchens, das im Rollstuhl sitzt. Dabei bekommt Franziska Siemke im Alltag immer wieder mit, wie viele Freizeit- und Sportmöglichkeiten Kindern wie ihrem nicht offenstehen.