Carolin Wolf aus der Sekundarschule Elster erhält eine besondere Auszeichnung. Wofür sie das monatliche Stipendium von 20 Euro spart und was Chefin Heike Bräse über die 14-Jährige sagt.

Elster/MZ. - Ein Moped ist für Carolin Wolf kein Thema. Die 14-Jährige spart bereits auf ein Motorrad und liefert mit Kawasaki, 6.000 Euro, 15 PS, 148 Kilo schwer gleich ein paar Eckdaten mit. Die 20 Euro Taschengeld, die Carlin Wolf künftig jeden Monat bis zum Ende des Schuljahres 2025/26 vom Förderverein der Sekundarschule Elster erhält, fließen mit in die Realisierung dieses motorisierten Traums ein. Das Mädchen aus der Klasse 9a ist sichtlich gerührt, dass sich das Lehrerkollegium einstimmig für sie entschieden hat. „Das ist für mich eine Ehre“, meint sie, ebenfalls der Eintrag in das Goldene Buch der Bildungseinrichtung.