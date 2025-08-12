Andrea Benz vom Restaurant „Zur Schiene“ aus Merseburg gibt in der MZ-Serie „Küchengeflüster“ einen Einblick, wie Tradition, Innovation und vegane Küche funktioniert und was gesunde Ernährung bedeutet.

Merseburg/MZ. - Seit 1974 ist das Merseburger Restaurant „Zur Schiene“ in Familienbesitz. Andrea Benz ist mit der Gastronomie großgeworden und profitiert noch heute von den Erfahrungen, die sie bei ihren Eltern im „Restaurant am Bahnhof“ sammeln konnte. Dabei bringt sie als Veganerin neue Bedürfnisse und Ansprüche in die Karte, sodass alle Gäste auf ihre Kosten kommen.