Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung wird in Sachsen-Anhalt ein jüdisches Gotteshaus neu gebaut und eingeweiht. Ende Oktober eröffnet die Synagoge an der Kantorstraße.

DESSAU-ROSSLAU/MZ/SN - Das erste nach der Wiedervereinigung neu erbaute jüdische Gotteshaus in Sachsen-Anhalt wird am Sonntag, 22. Oktober, um 11 Uhr in der Dessauer Kantorstraße in Anwesenheit zahlreicher hochrangiger Gäste eingeweiht.