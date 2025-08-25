Innerhalb von 24 Stunden waren Dessau-Roßlaus Feuerwehren zwei Mal in der ehemaligen Papierfabrik gefordert.

In der ehemaligen Dessauer Papierfabrik ist am Sonntagnachmittag, 24. August, erneut ein Feuer ausgebrochen.

Dessau/MZ. - Ziemlich genau 24 Stunden nach einem Brand in der ehemaligen Papierfabrik in Dessau waren die Feuerwehren am Sonntag, 24. August, erneut in der Junkersstraße gefordert.

Die Alarmierung erfolgte um 16.50 Uhr. Brandort war dieses Mal die ehemalige Produktionshalle der alten Papierfabrik. Am Sonnabend hatte die Flammen aus einer langen zweigeschossigen Baracke direkt an der Junkersstraße geschlagen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Sonntag drang Rauch aus dem Erdgeschoss der Produktionshalle. Das Zufahrtstor zum Gelände musste durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. Im Inneren brannten größere Mengen Unrat. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand. Bereits um 17.15 Uhr konnte nach Angaben der Dessau-Roßlauer Berufsfeuerwehr „Feuer aus“ gemeldet werden. Im Anschluss wurde das Gebäude umfassend erkundet. „Weitere Brandstellen wurden dabei nicht festgestellt“, so der Einsatzleiter.

Für die Brandbekämpfung wurden rund 1.000 Liter Wasser eingesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Am Einsatz beteiligt waren die Ortsfeuerwehren Alten und Kochstedt sowie die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau. Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte mit sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort.