Die erste musikalische Premiere steht im großen Haus am Friedensplatz bevor. Sopranistin Ania Vegry schlüpft in die Rolle einer Kurfürstin.

Endlich wieder eine Operette in Dessau: Warum sich Sängerin Ania Vegry auf die Premiere freut

Nicht nur Ania Vegry freut sich auf die bevorstehende Operettenpremiere. Die Künstlerin ist in dieser Spielzeit in einigen anderen Rollen zu hören.

Dessau/MZ - Sie trägt eine sportliche weiße Bluse und dazu klassisch dunkle Hosen. So wird sie gebeten, sich in den Sessel einer Herzogin zu setzen. Die Scheinwerfer sind auf das Sitzmöbel ausgerichtet. Doch Ania Vegry fühlt sich sichtlich unwohl. Sie ist in diesem Moment weder Königin noch Kurfürstin, sondern eben eine mitten im Leben stehende moderne Frau. Dieser verschnörkelte, samtbezogene Sessel auf der Bühne wirkt da wie ein Stilbruch. Deshalb wählt die Sopranistin fürs Foto einen anderen Platz und steigt lieber frech auf das Kapitell einer Säule.