Der Kronenkranich ist das Zootier des Jahres 2026. Wie die Mandschurenkraniche, seine nahen Verwandten im Tierpark Dessau, in die Stadt kamen und ob sie sich dort wohlfühlen.

Elegant, aber stark bedroht: Wie geht es den Mandschurenkranichen im Dessauer Tierpark?

Sie sind auf der Balz: Die Mandschurenkraniche stehen 2026 im Fokus des Tierparks in Dessau.

Dessau/MZ/OP. - Die Köpfe nach oben gereckt und die Flügel gespreizt, tänzeln sie auf langen Beinen umher: Mandschurenkraniche führen im Herbst und Winter Balztänze auf, um potenzielle Partner zu beeindrucken – so auch im Tierpark Dessau. „Das sind schmucke und elegante Tiere“, sagt Stadtpressesprecher Ralf Schüler.