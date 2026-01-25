Zootier des Jahres 2026 Elegant, aber stark bedroht: Wie geht es den Mandschurenkranichen im Dessauer Tierpark?
Der Kronenkranich ist das Zootier des Jahres 2026. Wie die Mandschurenkraniche, seine nahen Verwandten im Tierpark Dessau, in die Stadt kamen und ob sie sich dort wohlfühlen.
Dessau/MZ/OP. - Die Köpfe nach oben gereckt und die Flügel gespreizt, tänzeln sie auf langen Beinen umher: Mandschurenkraniche führen im Herbst und Winter Balztänze auf, um potenzielle Partner zu beeindrucken – so auch im Tierpark Dessau. „Das sind schmucke und elegante Tiere“, sagt Stadtpressesprecher Ralf Schüler.