Besonderes Gastspiel „Elbtour 2025“ kommt nach Dessau - Rolf Zuckowski singt mit Walderseer Chor vor dem Mausoleum

Anlässlich des 25. Jubiläums der ersten Elbetour findet in Dessau am Sonntag, 22. Juni, ein Konzert vom Chor der Grundschule am Luisium gemeinsam mit Rolf Zuckowski und zwei weiteren Chören statt.