Einfach auf die Elballee gefahren: Radfahrerin wird in Dessau schwer verletzt

Symbolbild: Die Polizei rückte am Freitagabend in Dessau zu einem Unfall mit Personenschaden aus.

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall in der Elballee in Dessau ist am Freitagabend, 28. Juni, eine Radfahrerin schwer verletzt worden.

Die 84-Jährige fuhr aus einer Einfahrt ohne auf den vorrangigen Fahrzeugverkehr zu achten. Ein 21-jähriger VW-Fahrer konnte trotz eingeleiteter Bremsung und einem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Die Radfahrerin kam dadurch zu Fall und verletzte sich schwer. Die Frau wurde mit dem Krankenwagen ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.