Eine Woche nach dem Rathauscenter - „Pepco“ hat zweite Filiale in Dessau eröffnet

"Pepco" ist nun auch im Kauflandcenter in Mildensee.

Mildensee/MZ - Der britisch-polnische Kleidungs- und Deko-Discounter „Pepco“ hat am Mittwoch seine Filiale im Kauflandcenter Mildensee eröffnet. Es ist die zweite in Dessau-Roßlau. Die erste empfängt seit dem 17. August im Rathauscenter in Dessau seine Kunden.

Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als „der führende europäische Einzelhändler für Mode, Haushaltswaren, Dekoration und Spielwaren zu niedrigsten Preisen“. Die Kette ist besonders stark in Polen und weiteren osteuropäischen Staaten vertreten.

Um die Ansiedlung in Mildensee hatte es Diskussionen gegeben, weil „Pepco“ dort zu viel innenstadtrelevantes Material anbieten wollte. Die Eröffnung nun verlief unspektakulär.