„Pepco“ eröffnet seine erste Filiale in Dessau - Großer Andrang im Rathauscenter

Dessau/MZ - Punkt 9.30 Uhr hat am Donnerstag im Dessauer Rathauscenter eine Filiale des ursprünglich aus Polen stammenden Discounters „Pepco“ eröffnet. Andrang und Interesse waren groß. Die ersten 30 Kunden erhielten eine „Pepco“-Willkommenstüte. Auch danach war ein Kommen und Gehen in der Filiale in der ersten Etage.