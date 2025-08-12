Der Schulalltag hat den Altkreis wieder im Griff. Mädchen und Jungen starten durch. In Zörbig gibt es Zuckertüten für die Leute hinterm Steuer, in Brehna wird ein Riesenfrühstück serviert.

Lehrstunde der anderen Art - Weshalb Schüler und Polizei in Zörbig Autofahrer stoppten

Alles richtig gemacht. Zörbiger Schüler bedanken sich bei Helmut Dorn für vorausschauendes Fahren.

Zörbig/Brehna/MZ. - Aufregend anders war der Montag für mehrere Hundert Grundschüler im Altkreis Bitterfeld. Sie starteten in ein neues Schuljahr. Oder begannen als waschechte Abc-Schützen das Abenteuer Schule überhaupt erst. „Auf jeden Fall bricht für alle eine neue Zeit an“, sagt Anja Lins-Nogossek, Rektorin des Grundschulverbundes Zörbig/Löberitz.