Bewohner des Betreuten Wohnens aus der Tornauer Straße haben einen Brief an die MZ geschrieben. Darin loben sie Johannes Wolff. Warum der Ergotherapeut bei ihnen so gut ankommt.

Ein „Held des Alltags“ - Warum die Bewohner im Betreuten Wohnen von Johannes Wolff schwärmen

Dietlinde Hörold (l.) und Doris Berth (r.) finden Johannes Wolff klasse. Der Ergotherapeuth im Betreuten Wohnen im Haus Julie von Cohn-Oppenheim macht den Bewohnern vielfach Mut und bereichert ihr Leben.

Dessau/MZ. - „Der Bau war nicht wirklich meins“, gibt Johannes Wolff zu. Maurer hat er gelernt, doch nun sind nicht nur er, sondern auch Doris Berth, Dietlinde Hörold und viele andere Bewohner des Betreuten Wohnens im Haus Julie von Cohn-Oppenheim froh, dass Wolff beruflich umgesattelt hatte. Der Ergotherapeut ist nämlich einer der beliebtesten Mitarbeiter hier.