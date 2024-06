In der Zeit zwischen dem 29. Mai und dem 7. Juni haben unbekannte Täter im Bereich des Vorderen Tiergartens in Dessau insgesamt vier Bäume beschädigt.

Dessau/MZ. - In der Zeit zwischen dem 29. Mai und dem 7. Juni haben unbekannte Täter im Bereich des Vorderen Tiergartens in Dessau insgesamt vier Bäume beschädigt oder zerstört. Das hat die Polizei in Dessau am Freitag gemeldet.

Geschehen sei dies vermutlich durch das Verwenden einer Säge. Bei den Bäumen handelte es sich um drei Eichen und eine Ulme. Der verursachte Schaden wird von der Polizei auf 7.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Dessau-Roßlau bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 0340/25030 zu melden.